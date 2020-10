Juventus-Verona diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Verona si gioca questa sera domenica 25 ottobre alle 20.45 per la 5^ giornata di Serie A. I bianconeri ospitano l’Hellas di Ivan Juric con la voglia di confermare il successo ottenuto in Champions League e trovare tre punti importanti. Gli ospiti, ovviamente, proveranno a non sfigurare davanti ai campioni d’Italia in carica.

Juventus-Verona, le probabili formazioni

Formazioni praticamente decise da ambe due le parti. La Juventus si affida a Szczesny in porta. Danilo, Bonucci e Demiral in difesa. Cuadrado e Frabotta sulle corsie esterne. Arthur, Rabiot e Ramsey a centrocampo. Dybala e Morata in attacco. Scalpita Kulusevski che potrebbe giocarsi una maglia con Ramsey andando a modificare leggermente l’assetto tattico dell’undici di Pirlo. Il Verona giocherà con Silvestri tra i pali. Ceccherini, Lovato, Empereur in difesa. Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic in mezzo al campo. Tameze e Zaccagni al servizio Di Carmine. Possibile l’ingresso a gara in corso di Kalinic.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Dybala, Morata.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Juventus-Verona sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno al canale 201 del satellite, Sky Sport Serie A al canale 202 del satellite e Sky Sport al canale 251 del satellite. Il match tra bianconeri ed Hellas, valido per il posticipo domenicale della 5^ giornata sarà disponibile in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e godibile su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Esiste poi un’alternativa ai metodi già detti ed è rappresentata da Now Tv, servizio streaming di Sky. La partita si potrà seguire acquistando uno dei pacchetti proposti offerti, che includa anche il meglio della Serie A.

Non resta che scegliere una delle seguenti modalità, avere un posto comodo e nel caso una connessione ad internet stabile e godersi lo spettacolo di Juventus-Verona.