Juventus-Verona, le formazioni ufficiali

Si gioca alle 18 all’Allianz Stadium di Torino il secondo anticipo del sabato di Serie A valido per la quarta giornata di campionato. Tutto è pronto per Juventus-Verona. Dopo le fatiche di coppa i campioni d’Italia in carica devono tornare al successo. Nell’ultimo turno, infatti, solo un punto ottenuto dalla squadra bianconera.

Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici a pochi minuti dal fischio d’inizio:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine. Allenatore: Ivan Juric