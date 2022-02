Juventus-Verona, probabili formazioni e dove vederla

Fischio d'inizio alle 20:45

Juventus-Verona si gioca oggi, domenica 6 febbraio alle 20:45 per la 24^ giornata di Serie A. Bianconeri di Allegri contro gialloblù di Tudor, per altro ex proprio della Vecchia Signora. Una vittoria per i padroni di casa potrebbe dire tanto in chiave classifica con le ambizioni per i primi quattro posti. Allo stesso tempo, in caso di successo dell'Hellas, verrebbe confermata l'ottima stagione fin qui disputata.