Juventus verso il nono scudetto, ma è già record: 3000 giorni consecutivi da Campione d’Italia

Potrebbe essere la serata del nono scudetto consecutivo per la Juventus. La sfida di questa sera contro l’Udinese potrebbe portare, in caso di successo, il Tricolore. Il numero 9 di fila per i bianconeri.

La squadra di Sarri, in realtà, già oggi ha comunque messo a segno un bel record.

Juventus: 3000 giorni da Campione d’Italia

Oltre alla possibilità di aggiudicarsi lo Scudetto, oggi è una giornata molto speciale per la Juventus. Infatti, come ricorda Opta, i bianconeri festeggiano i 3000 giorni da Campioni d’Italia. Dal 6 maggio 2012, data del primo scudetto vinto da Antonio Conte, come noto, nessun’altra squadra in Italia è riuscita a intaccare il dominio della Vecchia Signora. Sotto la guida di Sarri, dunque, oggi i bianconeri festeggiano il grande traguardo che potrebbe coincidere anche il nono scudetto ottenuto di fila.

QUI PER VEDERE UDINESE-JUVENTUS

LA FIDANZATA CI CR7 DA’ SPETTACOLO IN INTIMO