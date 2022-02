Juventus, Vlahovic: “Niente scuse ora sono qui per vincere. Numero 7? Ecco perché…”

Conferenza stampa di presentazione per il bomber

Redazione ITASportPress

Dusan Vlahovic si presenta al mondo Juventus. Prima conferenza stampa ufficiale per l'attaccante serbo che ha parlato del suo approdo nella Vecchia Signora, tra polemiche con la Fiorentina e ambizioni per il prossimo futuro.

Vlahovic si presenta

"Prima di iniziare vorrei ringraziare la Fiorentina, le persone che sono state lì. I compagni della Primavera e della prima squadra. Tutti i direttori che ho avuto da Corvino, Pradé, Della Valle e Commisso. Tutte le persone che sono state con me questi anni. Voglio nominare mister Italiano che mi ha aiutato tanto. Vorrei ringraziarlo e mandargli un grosso in bocca al lupo. Anche a mister Prandelli che lo ringrazierò per sempre. Voglio dire grazie alla città che mi ha accolto fin da quando ero bambino. Ho cercato di essere un professionista serio. Anche ai tifosi che mi hanno sostenuto nel bene e nel male", ha esordito Vlahovic.

Passando al mondo Juventus: "Che sensazioni ho? Sono veramente emozionato ed orgoglioso di aver firmato per la Juventus. Una società gloriosa. Sono prontissimo a dare il massimo. Tutto il mio contributo per la squadra per ottenere i risultati. Ringrazio a tutti quelli che mi hanno voluto e portato qui". "Perché la Juventus? Si parlava tanto delle offerte delle squadre estere. La scelta è stata facile. Nel DNA della Juventus c'è la voglia di combattere e di vincere. Di andare fino alla fine. Questo fa parte del mio carattere e mentalità".

Sulla scelta della maglia: "La maglia numero 7? Non rappresenta per me niente. Tutti i numeri sono importantissimi. L'ho scelta perché è la più vicina alla 9".

Sugli obiettivi e le ambizioni: "Il mio obiettivo? Prima di tutto ambientarmi il prima possibile negli schemi. Conoscere i compagni e soprattutto a livello umano di creare un rapporto di amicizia anche di famiglia. Penso che questo sia un passo fondamentale per lo spogliatoio per arrivare ai traguardi importanti. Avere rapporti buoni con tutti aiuta". "Io sono alla Juve e non ci sono più scuse, la Juve non aspetta nessuno e devo farmi trovare pronto. Sono a disposizione del mister e devo inserirmi nel gruppo. Qui conta vincere".

Sui problemi della Juventus: "Io per risolvere i problemi della Juventus? In questo momento non esiste un giocare al mondo che risolve e vince da solo. Si vince di squadra. Tutti insieme si può vincere. Solo questo".

Una chiosa su dove andrà ad abitare: "Io nella casa di Cristiano Ronaldo? Sto cercando una casa ma non sarà sicuramente quella di Cristiano. Devo essere umile, queste cose fuori dal campo non mi interessano. Ho solo voglia di campo e di giocare".