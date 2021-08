Kaio Jorge alla Juventus: le prime immagini e il saluto social dei bianconeri

Il brasiliano è a Torino

"Ciao, Jorge", ha scritto la Vecchia Signora sui social. Nel breve filmato si vede appunto Kaio Jorge a Torino al momento dell'arrivo a Caselle. La Juventus ha di fatto ufficializzato il suo ingaggio. A breve, come detto, visite e firma per il brasiliano. In attesa di conferme, le cifre dell'affare porteranno nelle casse del Santos 3 milioni, così suddivisi: 1,5 subito, 1,5 il prossimo anno (legati ad obiettivi sportivi della Juve, ovvero la qualificazione in Champions League) più un ulteriore milione di bonus, in base alle presenze che Kaio collezionerà in bianconero. Per l’attaccante è pronto un contratto quinquennale, con orizzonte 2026, anche se la formula scelta potrebbe anche essere un quadriennale con opzione per il quinto.