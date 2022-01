Kaio Jorge, la scelta della Juventus per il futuro

Il brasiliano tra permanenza in bianconero e prestito altrove

Non ha avuto modo di mettersi in luce, complice anche una prima parte di stagione della Juventus poco felice. Parliamo del brasiliano Kaio Jorge che ha comunque fatto vedere cose buone nel poco tempo avuto a disposizione. In tal senso, come spiega La Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora riflette su come utilizzare al meglio il giovane attaccante.