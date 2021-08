Kaio Jorge: “Un sogno essere alla Juventus. Voglio segnare e vincere titoli”

Prime parole ufficiali per il brasiliano

Kaio Jorge , nuovo acquisto della Juventus , fresco di annuncio arrivato nelle scorse ore si è presentato ai suoi nuovi tifosi in una prima intervista rilasciata a JTV. Il brasiliano, che ha firmato il contratto che lo legherà ai bianconeri sino al 2026, si è detto entusiasta di essere finalmente in maglia bianconera.

Queste le prime parole dell'ex Santos: "Sono molto felice di essere qui. È il mio sogno sin da piccolo. Mi aspetto di restare a lungo nella Juve. La Juve è una grande squadra, una delle più grandi d’Europa. Giocare nella Juve è sempre stato il mio sogno. Arrivo per lottare per dei titoli, e spero di essere apprezzato e di diventare un campione qui alla Juve". Sugli obiettivi: "Segnare molto e aiutare i miei compagni meglio che posso e, se Dio vorrà, vincere titoli importanti come la Champions League".