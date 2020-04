Kakà: “Il Milan nel mio cuore, con i tifosi fu amore a prima vista…”

Quello di Ricardo Kakà è un nome indelebile nel cuore dei tifosi del Milan. Il brasiliano ha dato spettacolo con la maglia rossonera dal 2003 al 2009, prima di fare ritorno nella stagione 2013/2014. L’ex Pallone d’Oro, in queste ore, è stato protagonista di un’intervista sull’app del club milanese insieme a Carlo Ancelotti. Queste le sue parole raccolte da Milanews.

MILAN – “Quando nacque la trattativa io ero molto felice: nel mio ruolo c’erano Rivaldo e Rui Costa e quando sono arrivato ho pensato: ‘se ho la possibilità di giocare bene, altrimenti qui c’è solo da imparare un sacco di cose’. Il Milan aveva vinto la Champions contro la Juventus e nella mia testa stava arrivando l’idea di giocare nella miglior squadra d’Europa”.

GOL NEL DERBY – “Il primo derby non lo capisci bene, non comprendi il significato che ha per il Milan e per i milanisti. Mi ero messo sottopressione per il primo gol perché non avevo ancora segnato, quindi c’era un po’ di amarezza. Poi arriva questo cross di Gattuso di sinistro e arriva il mio gol di testa. che non è mai stato il mio forte. L’emozione di fare un gol così è stata veramente speciale. A me comunque piaceva di più fare gli assist, le reti erano bonus”.

TIFOSI – “Con loro ho avuto un rapporto autentico e sincero, per questo siamo legati moltissimo. Mi hanno sempre capito dandomi una mano e io sapevo che in alcuni momenti dovevo dare loro un aiuto. E’ stato amore a prima vista. Tutte le volte che ascolto il loro coro mi vengono i brividi”.

ANCELOTTI – “E’ l’allenatore che mi ha fatto vincere di più nella mia carriera. Riesce a far rendere al meglio un giocatore, è uno dei migliori con cui abbia lavorato. Ha una grande abilità nel gestire le persone”.