Kakà: “Milan, batti la Juve e torna in Champions!”

L’ex milanista Kakà ha parlato della sfida di domenica sera contro la Juventus

Vincitore di un Pallone d’Oro con la maglia del Milan, Kakà ha presentato il big match tra Juventus e rossoneri parlando al canale Twitch del Diavolo: "Mi dispiace essere l'ultimo marcatore del Milan in Champions, ma in ogni caso resta un bel ricordo. Non vedo l'ora che il Milan ci possa tornare, per fare il tifo, per poter trionfare nuovamente. Siamo vicinissimi, mancano quattro partite difficili e c'è la sfida cruciale contro la Juve di Pirlo. Il Milan può vincere contro la Juve e può tornare in Champions League. Tutti i tifosi se lo augurano, lo spero anche io".