Kalulu: “Ora so cosa vuole dire vestire la maglia del Milan…”

Parla il difensore rossonero

Pierre Kalulu è entrato nel cuore dei tifosi del Milan grazie alle sue recenti prestazioni. Il difensore ha avuto modo di giocare anche più del previsto per via dei problemi nel pacchetto arretrato e si è sempre fatto trovare pronto. L'ultima gara contro il Napoli ha ulteriormente confermato la sua crescita. Parlando a Milan TV, il francese si è raccontato a 360°.

AL MILAN - "Ho capito l’importanza di questa maglia, di questa squadra, della storia di questo club. La conoscevo anche prima, ma non del tutto. Adesso so veramente quale sia la sua importanza in Italia e nel mondo", ha detto Kalulu. "Ho imparato l’importanza del lavoro di tutti i giorni: può sembrare normale, ma lavorare tutti i giorni al meglio serve per essere competitivo tutte le partite ed essere sempre pronto".