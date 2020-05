Karsdorp deluso dalla Roma: “Vorrei tornare, ma non si sono preoccupati di me”

Doveva essere un grande colpo per la difesa della Roma. Rick Karsdorp ha mostrato il suo enorme potenziale solamente a tratti. Il terzino olandese ha sofferto gli infortuni e non ha avuto modo di giocare con continuità con i giallorossi. In estate era stato ceduto in prestito al Feyenoord, ma, come ammesso a “NOS”, il giocatore ha altri programmi per il futuro: “”Sicuramente il mio futuro non sarà al Feyenoord. Se la Roma mi volesse ancora ci starei volentieri: voglio giocarmi le mie possibilità, in giallorosso ho avuto molti problemi fisici. Quando ho giocato non ho fatto male, mi piacerebbe tornare in Serie A o andare altrove. Da quando sono arrivato a Rotterdam, dalla Roma non si sono fatti sentire, né con me né col Feyenoord: forse significa che non hanno intenzione di puntare su di me. E’ strano, io però ho altri due anni di contratto. Fonseca era stato chiaro, io cercherò in tutti i modi di mettermi in mostra durante la preparazione. Ero disponibile ad un ritorno, ma il Coronavirus ha sconvolto i piani. Farei di tutto per meritarmi una nuova occasione”.