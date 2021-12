Kessié sfonda poi il Milan doma la Salernitana

Tutto facile oggi per la squadra di Pioli contro una Salernitana in difficoltà

Si è aperta con la vittoria del Milan a San Siro contro la Salernitana la 16^ giornata di A. Tutto facile per i rossoneri che hanno sfondato in avvio e messo in discesa il match che il Milan ha largamente dominato come previsto alla vigilia. Pioli lancia titolare Pellegri, che però dopo appena 15' è costretto a lasciare il campo per un infortunio. Milan avanti al 5' con il gol di Kessié su ottimo spunto di Leao, poi raddoppia Saelemaekers che dedica il gol a Kjaer mostrando la maglia del compagno. Nella ripresa a spingere maggiormente è stato il Milan che ha chiuso in attacco. Una vittoria che in attesa delle rivali per lo scudetto proietta il Milan al primo posto.