Khedira: “Mourinho impressionante: è il tecnico che mi ha insegnato di più”

Dieci anni fa la carriera di Sami Khedira subiva una delle svolte decisive. Il centrocampista tedesco veniva acquistato nella sessione estiva dal Real Madrid, affermandosi così ad altissimi livelli. Il campione del mondo nel 2014 ha ricordato quel passaggio nel corso di una diretta Instagram in cui ha risposto alle domande dei tifosi: “Ho sempre avuto grandi allenatori durante la mia carriera. Devo dire che ho imparato qualcosa da tutti, prendendo gli aspetti positivi e tralasciando gli aspetti che non mi piacevano. Il più impressionante è stato Mourinho, di me si fidava. Passare dallo Stoccarda al Real Madrid dopo i Mondiali del 2010 è stato un passo in avanti decisivo. Mi ha dato molte conoscenze tecniche e mi ha migliorato come persona. Con lui ho un ottimo rapporto e lo sento ancora oggi, lo ammiro tanto. Ecco perché ho scelto lui”. Poi un commento sulla possibilità di dividere lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo: “E’ un calciatore straordinario oltre ad essere una persona fantastica. Gioco con lui da sette anni, cinque al Real e due alla Juventus. Per me è uno dei migliori della storia del calcio, la sua ambizione lo porta a voler vincere sempre, anche in allenamento. E’ un esempio per chiunque, per quello è uno dei più grandi di sempre. Sono felice di potermi allenare con lui”.