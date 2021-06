Kjaer, il Milan ha deciso: vuole farlo diventare capitano

I rossoneri pronti ad affidare al danese la fascia

Con il suo gesto che ha contribuito a salvare la vita di Eriksen nel corso di Danimarca-Finlandia. Simon Kjaer è diventato un eroe per tutto il mondo del pallone e adesso anche il Milan e i suoi tifosi vogliono rendergli il giusto riconoscimento. Il mondo social si è già fatto avanti con una richiesta che sembra solo il giusto riconoscimento per un campione, non solo nel calcio, ma nella vita: farlo capitano del Diavolo.