Kjaer: “Milan e Nazionale, un anno pazzesco. Eriksen? Quando vorrà, parlerà”

Simon Kjaer traccia un primo bilancio di questa annata così incredibile per lui tra Milan e Nazionale danese

Per Simon Kjaer, il 2021 si è rivelato finora un anno estremamente intenso tra i risultati ottenuti con il Milan e le soddisfazioni in Nazionale. Il difensore danese ha approfondito l'argomento in conferenza stampa: "Questo è stato un anno pazzesco, sotto tutti punti di vista. Col Milan abbiamo fatto molta strada e siamo tornati in Champions dopo sette anni di assenza. Poi ho passato un'estate indimenticabile con l'Europeo, dove siamo riusciti a raggiungere le semifinali. Ancora sono frustrato per come è finita, potevamo andare oltre, ma quella sensazione non fa altro che aumentare l'appetito per provare ad ottenere un traguardo ancora più grande". Infine un breve commento sulla situazione dell'amico Christian Eriksen: "L'ho visto recentemente, ma la mia risposta è sempre la stessa: quando vorrà parlare, lo farà. Adesso è così e lui si sente bene".