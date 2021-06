Klinsmann stregato da Lukaku: “Un idolo per l’Inter e per Milano”

Il belga ha trascinato i nerazzurri verso lo scudetto

In due anni in Italia, Romelu Lukaku è cresciuto notevolmente. L'attaccante belga ha ricambiato sul campo il costoso investimento fatto su di lui dall'Inter nell'estate 2019, quando lo acquistò dal Manchester United. In questo biennio al servizio di Antonio Conte, il giocatore si è rivelato straordinariamente incisivo con prestazioni clamorose. Per i nerazzurri ora è molto più di un semplice calciatore: è un punto di riferimento e un grande trascinatore.