Kluivert racconta l’isolamento: “La Roma non mi fa uscire di casa”

Il Covid-19 ha fermato anche il calcio. In Italia la Serie A rimarrà ferma fino ad aprile anche se lecito aspettarsi una nuova data considerato il diffondersi della pandemia. I club hanno comunicato il rompete le righe ai giocatori che sono così tornati a casa dalle famiglie.

KLUIVERT – Tra questi c’è anche Justin Kluivert. L’olandese in forza alla Roma ha raccontato al Telegraaf il suo periodo di isolamento voluto da club: “Sono a casa a Roma per alcuni giorni e non posso fare molto. Il club non mi permette di uscire, quindi mi alleno qui da solo. Sto rilassandomi con mia nipote, che è felice con me. Le cose normali, come andare dal parrucchiere, non sono più possibili. Non ci vado da tre settimane e mi sto lentamente prendendo una grande barba. Anche se ho principalmente peli da bambino…”