Koeman scarica Umtiti, due club italiani alla finestra

Dal suo arrivo al Barcellona Ronal Koeman ha voluto mettere subito le cose in chiaro. L’ex vincitore della Champions proprio con i blaugrana ha scaricato prima Luis Suarez e ora sembra fare lo stesso con Umtiti. Il difensore francese non rientra nei piani di Rambo e per questo dovrà trovarsi alla svelta una squadra.

UMTITI SCARICATO DA KOEMAN, JUVE CHE FAI?

Secondo quanto riportato da As il difensore francese non è stato menzionato da Koeman nell’ultima conferenza stampa, segno che il rapporto tra i due è già ai ferri corti. Il classe ’93 potrebbe diventare così un’ottima occasione per la Juventus che già in passato si era interessata all’ex Lione. Non solo Juve però. Anche la Roma guarda con interesse agli sviluppi dell’affare anche se i giallorossi hanno già rinforzato il reparto difensivo acquistando Kumbulla.