Kokorin, il fratello: “Io arrestato? Ecco com’è andata”

Il fratello di Kokorin ha raccontato le vicende legate al suo arresto

Recentemente Kirill Kokorin , fratello dell’attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin , è stato arrestato dopo una rissa avvenuta in un bar nel nord di Mosca. Il ragazzo ha raccontato la vicenda a Sport24: “ Quello che i media hanno scritto su quell’incidente non è vero . Pertanto, vorrei spiegare com’è andata. Ero lì con un mio amico, volevamo andare in un albergo. All’ingresso, al mio amico è stato detto che non potevamo entrare. Ha chiesto perché non fosse possibile accedere anche se c’era una stanza e, dopo un paio di minuti di discorso, non lo hanno fatto entrare. Ci hanno detto di andare via, così il mio amico ha risposto: ‘Come puoi parlare così ad un cittadino’. Dopo questo, è stato insultato”.

L’ARRIVO DELLA POLIZIA – “Sono sceso dalla macchina e ho iniziato a filmare con il mio telefono. Poi è arrivata la polizia e si è scagliato contro il mio amico. Ho chiesto loro quale fossero i problemi e mi hanno detto che non potevo girare video. A quel punto se la sono presa anche con me e mi hanno portato via il telefono. Non c’è stata nessuna zuffa o rissa, tutto il resto è fantasia. Ci hanno portato in dipartimento solo perché sono sceso dalla macchina e go iniziato a girare un video che mostrava come il mio amico fosse stato trattato ingiustamente. Mi hanno fatto una multa, con scritto: “Sanzione per aver disobbedito ad un ordine legale della polizia”. 4 mila rubli di multa”.