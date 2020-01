Kolarov e il Fantacalcio: “Mi viene l’allergia se mi dicono…”

Simpatica intervista rilasciata da Aleksandar Kolarov ai canali ufficiali della Roma. Il terzino sinistro si è soffermato su un tema molto ricorrente in Italia: il Fantacalcio. Il serbo ha ammesso di non giocare e di non conscere le regole del gioco ma soprattutto di essere infastidio dai fantallenatori quando questi gli dicono determinate frasi.

ALLERGIA – “Qualcuno mi punzecchiava sui rigori sbagliati? Sono quelli che giocano al fantacalcio. Mi dicono ‘Mi raccomando, ti ho comprato al fantacalcio’. Non ci ho mai giocato per fortuna, non conosco le regole, sento… . Mi viene l’allergia quando uno mi dice ‘Mi raccomando’, cosa significa? Stai attento? A volte non mi sembra, ci sono dei ‘Mi raccomando’ un po’ minacciosi. Facciamo che la prossima volta mi dite ‘Per favore segna’”, ha concluso Kolarov.