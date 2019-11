Kouamé, operazione riuscita e carica sui social: “Ora subito a lavoro…”

Si era infortunato nelle scorse ore con la propria Nazionale, Christian Kouamé salterà i prossimi mesi con la maglia del Genoa. L’attaccante si è sottoposto ad un intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore sinistro. Operazione andata bene come lo stesso classe 1997 ha voluto annunciare via social.

Alcune foto, di cui una ancora nel letto dell’ospedale, e un messaggio chiaro con tanta voglia di rimettersi a correre e segnare: “L’operazione è andata… e ora subito a lavoro”, questo il messaggio di Kouamé sul proprio profilo Instagram. Per l’attaccante del Grifone adesso inizierà la riabilitazione. Se tutto procederà secondo i piani tra 6 mesi potrà tornare in campo.