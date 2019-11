Koulibaly giura amore al Napoli: “Qui sono cresciuto, qui mi sento a casa”

È un mese che il Napoli non vince in Serie A, dal quel 2-0 rifilato all’Hellas Verona. Poi, una mini-crisi che ha portato gli azzurri ad allontanarsi dalle posizioni di vertice e a quell’ammutinamento dopo il match casalingo col Salisburgo in Champions League. Da lì, nessun tesserato azzurro ha rilasciato dichiarazioni o pubblicato post, se non Lozano. Ora, invece, è il momento del difensore Kalidou Koulibaly, stella del club, uno dei più forti al mondo nel suo ruolo: “Qui sono nati i miei figli. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Qui, la mia famiglia e io ci sentiamo a casa”. In allegato, su Twitter, la foto di se stesso mentre osserva Castel dell’Ovo, uno dei luoghi principali del capoluogo campano.