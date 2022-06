Koulibaly spaventa il Napoli: “Non so cosa accadrà nel mio futuro”

INCERTEZZA - "Al momento penso al Senegal e poi me ne andrò in vacanza. Non voglio mentirvi, non so cosa accadrà nel mio futuro. In questo periodo di nazionale non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione, ero concentrato solo su queste due partite", le parole di Koulibaly riprese da Seneweb. "Ora passerò qualche giorno di vacanza qui in Senegal, durante l'anno è sempre molto complicato, una volta in Europa vedremo cosa accadrà".