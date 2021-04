Kramaric occasione per la Serie A: fu vicino a Milan e Juve, adesso…

Le big di Serie A cercano un attaccante, Kramaric occasione low cost

Andrej Kramaric occasione low cost per la Serie A. È quanto scrive Calciomercato.com, secondo cui in estate l’attaccante croato potrebbe liberarsi dall’Hoffenheim per una cifra vicina ai 15/20 milioni di euro, dato che il suo contratto è in scadenza nel 2022. Sono tanti i club del campionato italiano (Juve, Milan, Roma e Inter tra le big) impegnati nella ricerca di un centravanti, titolare o alternativa a giocatori di spessore e il 29enne potrebbe calzare a pennello. Kramaric è arrivato all’apice della sua maturazione calcistica, protagonista di una stagione da 21 gol e 4 assist in 30 presenze stagionali.