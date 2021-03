Krol rivela: “Prima di prendere Falcao, la Roma ha cercato me e Zico”

E’ diventato leggenda giocando nel grande Ajax, ma poi ha scelto l’Italia come seconda patria calcistica. Ruud Krol ha deciso di trasferirsi al Napoli, anche se c’era un’altra formazione italiana interessata a lui: la Roma.

RETROSCENA

Lo ha rivelato lo stesso Krol ai canali ufficiali del club capitolino: “Falcao arrivò alla Roma in quella stessa stagione, nell’estate del 1980. Ma prima di lui, oltre a Zico, la Roma cercò il sottoscritto. Eravamo due giocatori diversi, io e Falcao. Agivano in posizioni diverse del campo, ma all’epoca si poteva tesserare un solo straniero. La Roma mi voleva davvero. Quando nel maggio del 1980 venne negli Stati Uniti per una tournée (Transatlantic Challenge Cup, ndr), io la affrontai in una partita di quel torneo. Giocavo, in quel periodo, nei Vancouver Whitecaps. Dopo la partita, che finì in pareggio pure quella, ebbi questo colloquio con Liedholm. Sembrava fatta, ma qualche tempo dopo la Roma decise di ingaggiare Falcao. E io andai a Napoli