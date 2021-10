Kroldrup ammette: “Fiorentina da Europa? Sono molto fiducioso”

Per Kroldrup analizza il momento della Fiorentina e ammette di vedere la Viola in lizza per l'Europa

La Fiorentina esce sconfitta contro il Napoli, ma dimostra di essere cresciuta notevolmente. Tra gli spettatori più colpiti c'è anche Per Kroldrup, che a Firenzeviola.it: "È stata una partita combattuta, che purtroppo è andata male come risultato, ma poteva vincere chiunque secondo me. Infatti ho visto una Fiorentina molto determinata, che ha un suo stile di gioco e soprattutto sa cosa fare in campo, perciò archiviamo la sconfitta e aspettiamo la prossima partita. Fiorentina è da Europa? Sono molto fiducioso perché è stata creata una bella squadra. Significa che stanno facendo tutti un buon lavoro, sia Italiano che i giocatori e questo è positivo. Vlahovic? Per lui è stata una gara più difficile del solito perché era molto isolato e i due centrali del Napoli sono molto bravi. Quando noi pressavamo alti rimaneva spesso solo nell'uno contro uno con loro e dunque ha avuto più difficoltà del solito".