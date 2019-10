Kucka: “Fa male vedere il Milan così…”

Un presente al Parma, ma Jurai Kucka non ha dimenticato il suo passato. Lo slovacco, dal 2015 al 2017, ha indossato la maglia del Milan, collezionando complessivamente sessantasette presenze e realizzando cinque reti. Quella in rossonero è stata un’esperienza significativa per il centrocampista, che, ai microfoni di Sportmediaset, ha voluto commentare l’avvio difficile di stagione di Romagnoli e compagni.

MILAN – “Fa davvero male vedere il Milan così, come del resto fa male a tutti i tifosi rossoneri. Io tifo per questi colori fin da quando ero un bambino. Adesso, cambiando qualcosa, c’è la speranza che la squadra possa tornare dove merita”.