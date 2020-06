Kucka risponde a N’Koulou, tra Torino e Parma finisce 1-1. Belotti fallisce dal dischetto

Il match della ripresa della Serie A termina in pareggio. Fra Torino e Parma finisce 1-1 dopo una partita vivace in cui il Torino ha fatto vedere sicuramente di più.

La partita

Nel partita dell’Olimpico Grande Torino la squadra granata mostra una condizione fisica migliore rispetto a quella dei ducali. La squadra di Longo riesce ad attaccare in maniera continua e decisa i ragazzi di D’Aversa, parsi un po’ sottotono. Al 15′ minuto il Torino la sblocca con ‘Nkolou che stacca sul corner messo in mezzo da Berenguer. Dopo la rete dei padroni di casa il Parma prova ad accelerare e reagire con il tiro da fuori di Kurtic. Gli sforzi dei ducali vengono premiati al 31’ quando Kucka trova il gol del pareggio con un tiro potente in area di rigore su passaggio di Gervinho. Ad inizio secondo tempo Belotti fallisce il calcio di rigore, ma il Torino continua ad attaccare a testa bassa. Al 74esimo Edera non riesce ad insaccare a due passi dalla porta su cross di Ola Aina. Sul finale di gare le due squadre appaiono molto stanche e i ritmi si abbassano drasticamente. Un punto per parte e la lotta per l’Europa League rimane più che mai aperta.