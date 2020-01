Kulusevski alla Juve, l’Atalanta: “Orgogliosi del tuo percorso”

Ormai è fatta: Dejan Kulusevski è un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista si trasferisce ai bianconeri dall’Atalanta. Il club bergamasco ha diffuso una nota in cui ringraziava il ragazzo svedese classe 2000 con un comunicato: “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto alla Juventus Dejan Kulusevski a titolo definitivo. Arrivato appena sedicenne a Bergamo grazie ad un eccellente lavoro di scouting, Dejan ha subito mostrato qualità tecniche, personalità e maturità anche in maglia nerazzurra fin dalla più giovane età. Nella scorsa stagione ha completato il suo percorso di crescita nel settore giovanile, arrivando a debuttare in Serie A con la prima squadra e a vincere da protagonista lo scudetto Primavera, meritandosi anche il ‘premio Morosini’ riservato al miglior giocatore delle fasi finali. Per tutta la famiglia Atalanta è un motivo di orgoglio aver contribuito alla crescita e alla formazione di un ragazzo arrivato poco più che bambino e ora destinato a un futuro radioso. In bocca al lupo Dejan per questa nuova sfida”.