Kulusevski: “Ilicic il più forte con cui ho giocato, è una follia. Idolo? Hazard…”

Mentre il campionato è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, il fantasista Dejan Kulusevski, attualmente in forza al Parma ma di proprietà della Juventus, è stato protagonista di una diretta Instagram con Gli Autogol.

QUARANTENA – “Passo il mio tempo leggendo, cucinando e guardando tutto ciò che riguarda il basket. Gioco poi alla playstation insieme a Brugman, Gagliolo ed Hernani. Anche se siamo a casa, mister D’Aversa ci controlla sempre”.

GIOCATORI – “Il più forte con cui ho giocato è Ilicic, è una follia: è uno dei migliori al mondo, da lui ho imparato tantissimo. Tra gli avversari dico Cristiano Ronaldo e Douglas Costa: il brasiliano, nell’uno contro uno, non ti dà scampo. Idolo? Hazard, vorrei giocare con lui. Mi ispiro ai suoi movimenti e copio le sue finte di corpo. Il mio ruolo? Io dico trequartista, ma dipende dal tecnico”.

IBRAHIMOVIC – “Ha cambiato la Svezia: quando lui ce l’ha fatta, molti ragazzi hanno pensato di poterci riuscire anche loro. E’ un idolo per tutti. Non l’ho mai conosciuto dal vivo, spero di poter giocare contro il Milan anche per questo motivo: sarebbe un sogno poterci parlare”.