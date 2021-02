Kulusevski: “Innamorato del calcio grazie a mia sorella. Buffon mi parla del calcio di 20 anni fa”

A Parma ha stupito tutti e spera di poter fare lo stesso ora che lo ha scelto la Juventus. Dejan Kulusevski è uno dei giocatori con più aspettative. Tuttavia non sembra temere le pressioni, anche a giudicare dalla sua storia assai originale e particolare. Ne ha parlato durante una diretta Instagram con “CalcioShop”: “Ho iniziato come tutti i bambini, ero molto piccolo quando ho provato. Mia sorella più grande giocava, e io volevo giocare con lei. Ho iniziato con lei e mi è piaciuto. Dovrei ringraziarla almeno un po’. Lei amava Ronaldinho. Vedevo ovunque foto del brasiliano. Il primo giocatore però che mi è piaciuto tanto è stato Hazard. Resta il mio preferito”.

CRESCITA

Kulusevski commenta anche il suo momento alla Juventus: “Devo ancora migliorare in tutto. Come per qualsiasi calciatore, non sei mai al top. Penso al destro, è più facile giocare con due piedi. Fisicamente posso migliorare tanto. Sto trovando l’allenamento giusto per essere più veloce e forte. È bellissimo arrivare alla Juventus, a questi livelli a 20 anni, è la cosa più bella che c’è. È un sogno. Ogni sera prima di dormire sono grato per l’opportunità, farò di tutto per stare qui per tanti anni. È bellissimo. Siamo un gruppo molto vicino, parliamo tutti insieme. Ho parlato per primo con Weston McKennie, abbiamo legato di più. Ma sto con tutti e imparo sempre cose nuove con tutti. Mi piace stare vicino a Buffon, ha giocato più calcio di quanto io ci abbia. È divertente sentire del calcio di 20 anni fa”.