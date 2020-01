Kulusevski, l’agente: “Inter? Dejan ha chiesto di andare avanti con la Juventus…”

Dejan Kulusevski alla Juventus: 35 milioni più 9 di bonus all’Atalanta, ormai ex proprietaria del cartellino, con il calciatore che resterà in prestito al Parma fino a giugno. Il classe 2000 è senza dubbio l’acquisto top di questo avvio di mercato invernale. Un affare che ha spiazzato tutti visti i tanti club interessati al calciatore.

A spiegare come è andata la trattativa che ha portato alla chiusura dell’operazione è stato l’agente del calciatore, Stefano Sem, intervistato da Radio Sportiva.

INTERESSATI – “Perché non all’Inter? Il nome dell’Inter lo state facendo voi, però non voglio parlare di altre squadre. Ci sono stati interessamenti di club italiani ed esteri, ma è stato il ragazzo a chiedere di andare avanti con la Juventus”. “Il ragazzo giocherà in una delle squadre migliori al mondo, per cui siamo molto soddisfatti. Sono stati tutti accontentati: per l’Atalanta è il trasferimento più grande nella sua storia, il Parma trattiene il giocatore fino a fine stagione e i bianconeri portano a casa un obiettivo. Tecnicamente la possibilità di passare subito alla Juventus c’era, ma serviva il sì di tutte le parti. Il Parma non voleva liberarlo a gennaio e lui è contentissimo di restare”. “Il ruolo di Dejan? Kulusevski ha grandi qualità sia atletiche sia tecniche. Ha giocato in tutti i ruoli del 4-3-3: mezzala, attaccante esterno, anche prima punta. Credo che lui renda al meglio quando calca la zona centrale del campo”.