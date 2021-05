Kulusevski: “Stagione frustrante, ma fiero di far parte della Juve”

Kulusevski, attaccante della Juventus, ha espresso il suo parere sulla stagione attraverso i social

Uno dei protagonisti di questo finale di stagione è stato sicuramente Dejan Kulusevski, che ha tirato le somme con un post sui social: “È la fine di una lunga e difficile stagione. È stata frustrante per noi e per i nostri fan. Lo sappiamo. Avevamo alte aspettative ma qualcosa è andata nel verso opposto. Se ci fosse una frase per questa stagione sarebbe: “La vera misura di un uomo non è quando si trova in momenti di comfort e convenienza, ma dove si trova nei momenti di sfida e controversia… Questa è una cosa vera. È facile sorridere quando tutto va bene, ma come reagirai quando tutto va nel modo sbagliato? Non molliamo mai, facciamo errori, ma non molliamo mai. Mai fatto, mai lo faremo. Ecco perché alla fine della stagione siamo ancora orgogliosi di noi stessi, ci sosteniamo l’un l’altro perché insieme possiamo raggiungere importanti risultati. Sono fiero di essere parte di questo fantastico club e voglio continuare a ricercare la grandezza. Ci vediamo presto”.