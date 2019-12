Kulusevski, stella del Parma e… del fantacalcio: “Mi arrivano un sacco di messaggi”

Sta incantanto la Serie A, Dejan Kulusevski, centrocampista del Parma, di proprietà dell’Atalanta. Classe 2000, il calciatore ha attirato le attenzioni di diversi club e anche dei… Fantallenatori. Durante una curiosa intervista a DAZN, il giocatore ha parlato anche di questo e delle sue doti tecniche e realizzative.

FANTACALCIO – Sono tanti i calciatori che nel corso delle loro interviste e suoi social si trovano a dover fare i conti con i fantallenatori. Per ora Kulusevski ha ricevuto solo messaggi positivi: “Mi dicono luce del mio Fantacalcio. Sì, l’ho sentito un po’ di volte perché mi scrivono in tanti su Instagram e sono contento di far felice altre persone“.

DOTI – “Un carro armato con i piedi dolci? Mi fa piacere leggere una cosa del genere. Non voglio solo avere i piedi dolci ma voglio anche fare la guerra e correre tanto su ogni pallone”. “Il gol al Bologna? Quando ho visto quella palla arrivare in quel modo, quel tiro lo alleno da quando ho sei anni, mi alleno tutti i giorni quindi sì, appena ho preso la palla ho pensato andasse in gol”.

FUTURO – Lascia da parte, per il momento, il mercato, e più in generale sulle sue ambizioni future, il giocatore ha concluso: “Un grande futuro davanti a me? Lo spero, lavoro tutti i giorni per diventare un calciatore che può fare tanti anni e giocare ai livelli più alti. Lavoro per migliorare ogni giorno“.