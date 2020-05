Kulusevski: “Vorrei diventare come De Bruyne. Ecco perché ho scelto la Juve”

Una delle rivelazioni della stagione interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus è stato indubbiamente Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese del Parma si è imposto all’attenzione generale con prestazioni notevoli. Il suo cartellino di proprietà dell’Atalanta, che l’aveva girato in prestito ai gialloblu, è passato alla Juventus nell’ultima sessione di mercato. Il giocatore classe 2000 si è raccontato ai microfoni di Sky Sport: “A Parma è stato facile, il gruppo e ottimo e lavoriamo molto tranquillo. Il mister mi ha fatto subito capire che lavorando duro avrei trovato spazio. Quest’anno ho fatto per la prima volta l’eterno d’attacco, ho chiesto tanto a D’Aversa e mi ha spiegato tutto con calma. Tutti mi hanno aiutato tantissimo”.

JUVENTUS – Kulusevski racconta anche le sue sensazioni per il prossimo trasferimento alla Juventus: “Ho scelto la Juve anche per questo. Posso fare molto bene in bianconero, imparare tantissimo, e il gioco di Sarri l’ho studiato tanto perché Eden Hazard è il mio giocatore preferito e giocava al Chelsea con lui. Ho guardato molte partite dei Blues e credo di potermi adattare al meglio al gioco di Sarri. Ho già incontrato Ronaldo e Dybala, li ho salutati ed è stata una bellissima giornata. Ho parlato con tanti giocatori della Juve. Devo pensare prima alle prossime 13 partite, poi andrò a Torino e sarà un sogno giocare con la maglia bianconera e con CR7. Voglio dimostrare che posso fare bene alla Juventus”.

MODELLO – Infine un accostamento davvero importante: “De Bruyne è uno dei cinque giocatori più forti del mondo. Devo dire che lo studio molto perché è fenomenale. Voglio diventare come lui, è molto forte. Credo che in futuro farò nuovamente la mezzala”.