Kumbulla e il debole per… Chiellini: “In camera avevo uno suo poster, ma vittoria sulla Juventus gioia più grande della mia vita”

La Serie A ha regalato, forse, un predestinato. Si chiama Marash Kumbulla e di professione fa il difensore. Il classe 2000 del Verona si è messo in mostra in questa stagione del massimo campionato italiano mettendo in evidenza grandi capacità e doti da leader. Tanto da attirare diversi top club tra cui l’Inter e la Juventus.

Parlando al Corriere della Sera, il giovane centrale si è raccontato partendo anche dal suo idolo di infanzia: “Se è vero che avevo il poster di Chiellini in camera? Sì, ho sempre ammirato la sua grinta e la sua voglia di migliorarsi. È un autentico guerriero in campo”, ha ammesso Kumbulla che rimanendo in casa Juventus ha aggiunto: “Dybala è stato l’attaccante che mi ha messo più in difficoltà, per le caratteristiche tecniche e fisiche: un vero funambolo”.

GIOIA – Nonostante ‘il debole’ per il centrale juventino, Kumbulla rivela: “La serata più bella della mia vita fino ad ora è stata quella dell’8 febbraio perché ho festeggiato il mio compleanno con la vittoria contro la Juventus. E per poco non ci è scappato anche il gol. Dopo la gara non sono riuscito a dormire per la troppa adrenalina che avevo. Quella partita la porterò sempre nel mio cuore”. Un po’ come il poster di Chiellini…