Kumbulla rivela: “Quando gioco, mi ispiro a Chiellini”

In pochi mesi ha conquistato la Roma e i suoi tifosi. Marash Kumbulla si è preso i riflettori disputando una stagione sin qui praticamente perfetta. Il difensore arrivato in estate dall’Hellas Verona ha dimostrato fin da subito grande affidabilità, spingendo il tecnico Paulo Fonseca a puntare su di lui. Attraverso il proprio profilo Instagram, il giocatore giallorosso ha dato la possibilità ai tifosi di fargli domande. E qui ha rivelato un aneddoto particolare: “Fin da piccolo mi ispiro a Giorgio Chiellini”. Una rivelazione che, forse, non farà felici i supporters giallorossi.