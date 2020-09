La cantera dello Sporting cambia nome in onore di Cristiano Ronaldo

L’ufficio stampa dello Sporting ha annunciato la ridenominazione del Club Academy in onore dell’ex attaccante Cristiano Ronaldo, che ora gioca per la Juventus. “È con grande onore che lo Sporting Clube de Portugal informa che l’Accademia del club verrà ribattezzata Academia Cristiano Ronaldo”, si legge nel comunicato. “Il figliol prodigo torna a casa e la casa che ha fatto crescere Cristiano Ronaldo ora accoglie il suo nome in onore di colui che è diventato il miglior giocatore portoghese di tutti i tempi, il miglior giocatore del mondo, premiato con cinque Palloni d’Oro e capitano della nazionale campione d’Europa e della League Nations”.