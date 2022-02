La certezza di Bagni: “Napoli-Inter? Chi vince fa suo lo scudetto”

Il commento dell'ex calciatore

PRONOSTICO - "Il Napoli per me è sempre stata una squadra da scudetto. Favorita, per valori tecnici, alla pari dell’Inter; il Milan dietro; poi le altre", ha detto Bagni . "C'erano ragioni squisitamente tecniche su quel pronostico". Poi sulla gara di sabato sera: " Sarà campione d’Italia chi vincerà sabato . Se lo fa l’Inter, scava un solco, perché ha comunque una partita da recuperare; se lo fa il Napoli, stacca la rivale e la costringe ad andare incontro alla sfida con il Bologna, quella che le manca, senza certezze e con l’ansia di chi sta inseguendo e dunque non può sbagliare, né rallentare".

SPALLETTI - Un pensiero specifico poi al mister dei partenipei Spalletti: "Uomo simbolo? Spalletti per il Napoli. È stato subito chiaro, non si è nascosto, non ha costruito alibi, ha usato un linguaggio diretto. E poi che sia un grande allenatore non lo scopriamo adesso. Per l’Inter, sui tanti io metto Brozovic. Un altro così non ce l’hanno, per personalità e per presenza fisica".