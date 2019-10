La cura Thiago Motta funziona: Genoa ribalta il Brescia (3-1)

Comincia bene l’avventura sulla panchina del Genoa per l’allenatore Thiago Motta. I rossoblu’ hanno battuto il Brescia col punteggio di 3-1 nella sfida salvezza. Rondinelle in vantaggio nel primo tempo con un tiro cross di Tonali. Poi nella ripresa in rete per il Grifone tra il 66′ e il 79′ Agudelo, Kouamè e Pandev. Un secondo tempo all’assalto dei padroni di casa che hanno messo al tappeto la formazione di Corini che non è riuscita a difendere il gol del vantaggio. La vittoria consente al Genoa di portarsi al 17.mo posto con 8 punti. Il Brescia resta al 18.mo posto a quota 7.