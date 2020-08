La Fiorentina fa sul serio per il mercato: nel mirino un ex Juventus

La Fiorentina riparte da Beppe Iachini. L’allenatore si è conquistato con la salvezza la riconferma della società viola che ora dovrà rinforzare la rosa per pensare a traguardi europei. Ancora non si conosce il destino di Chiesa che sembra essere sempre più vicino alla Juventus. La sua cessione però potrebbe portare a Firenze un obiettivo della dirigenza viola.

LA FIORENTINA PENSA A MANDZUKIC

Secondo quanto riportato da Corriere Dello Sport il giocatore in questione è Mario Mandzukic. L’ex Juventus ha 34 anni ed è attualmente svincolato dopo la breve esperienza negli emirati arabi. La sua grinta e la sua determinazione potrebbero essere i fattori favorevoli al suo arrivo in viola, ma tanto dipenderà anche dal destino di Federico Chiesa. Il croato ha 34 anni, ma nel corso della sua esperienza a Torino ha fatto vedere di essere un giocatore che oltre a segnare si sacrifica spesso per la squadra.