La Fiorentina in silenzio stampa: squadra in ritiro

La dirigenza viola ha proclamato il silenzio stampa

Pesa come un macigno la sconfitta della Fiorentina contro il Sassuolo. Dopo un buon inizio, ed essere passati in vantaggio con un gol di Bonaventura, i Viola si sono fatti rimontare e hanno perso con il risultato di 3 a 1. I gigliati non sono riusciti nel colpaccio e rimangono impantanati nei bassifondi della classifica. Come comunicato in diretta da Sky Sport, l'allenatore Beppe Iachini non si presenterà ai microfoni dei giornalisti perché la società ha deciso di indire il silenzio stampa. Inoltre, la stessa dirigenza ha deciso di mandare la squadra in ritiro a tempo indeterminato. Non da questa sera, però, perché la logistica non lo permetterebbe. La distanza dalla zona retrocessione si assottiglia, con il ritiro la società spera che la squadra possa fare quadrato e immergersi definitivamente nel ruolo di chi dovrà combattere con le unghie e con i denti per garantirsi la permanenza nella massima serie. Nonostante le ambizioni di inizio stagione fossero altre.