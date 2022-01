La Fiorentina rifila al Genoa un tennistico 6-0

Il Genoa si inguaia sempre di più

Umiliato il Genoa a Firenze. I rossoblu' hanno perso con il punteggio di 6-0 contro una Fiorentina che ha subito sbloccato il match. Viola dominano il primo tempo e virtualmente chiudono il match. Vlahovic si fa parare un rigore da Sirigu, Odriozola porta in vantaggio i viola. Bonaventura raddoppia di testa e Biraghi trasforma un calcio di punizione con una parabola magistrale. A inizio ripresa arriva anche il gol di Vlahovic. Biraghi fa doppietta ancora su punizione e Torreira segna anche il sesto gol. Diciannovesima partita di fila senza vittoria per il Grifone sempre più inguaiato. La Fiorentina non vinceva dal 1959 una partita con questo ampio risultato.