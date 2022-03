La Fiorentina si rinnova e presenta il nuovo stemma del club

Presentato il logo della Viola

"Play to be different": con questo slogan la Fiorentina ha svelato il nuovo logo della società. Il rombo è diventato un quadrato, il giglio si è fatto sempre più stilizzato e sono scomparse le lettere ACF (volute dai Della Valle). Ispirato agli anni 50, ma realizzato in chiave moderna, lo stemma della Viola è stato presentato con una presentazione andata in scena anche in live streaming alla quale ha preso parte il dg Joe Barone .

"È una giornata importante. Quando Commisso ha comprato la Fiorentina nel 2019 ha creduto nella bellezza della città e nella sua storia, ma soprattutto nella tifoseria che riunisce la Fiorentina. È un momento storico. Stiamo presentando un rebrand del nostro marchio. Chiedo a tutti di accompagnarci e di avere pazienza in questo cammino. Credere significa farlo non solo nel lavoro ma anche negli investimenti come il Viola Park", le parole di Barone. "Era importante dare un’impronta moderna con il mondo digitale, ma rispettando sempre la città attraverso il giglio e la Fiorentina con il colore viola. È un lavoro che è andato avanti per due anni, anche con il manifesto. Iniziative che coinvolgono i tifosi, la città, le istituzioni. La parola ACF legalmente non significa Associazione Calcio Fiorentina o Associazione Calcio Firenze. Sono solo tre lettere ACF. Nel nuovo logo che stiamo per vedere non sarà dentro. Ma rimane perché il sito non cambierà. Abbiamo registrato con l’ufficio legale anche tanti marchi del passato. La volontà è di rispettare il giglio, la Fiorentina con il colore viola, e la parola Viola".