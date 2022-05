Nella notte degli addii, la Juve scappa poi la Lazio la riprende nel finale

Juventus avanti di due reti poi ripresa dalla Lazio nella ripresa

Pareggio allo Stadium tra Juventus e Lazio con il punteggio di 2-2. Si è chiusa così la 37a giornata di Serie A e la squadra bianconera ha salutato il suo pubblico non nel migliore dei modi. E' stata l'utima allo Stadium davanti ai propri tifosi per Chiellini e Dybala. In avvio traversa di Cataldi, la sblocca di testa Vlahovic. Al minuto 18 standing ovation per Giorgio, sostituito da De Ligt come già preventivato. Raddoppia Morata. Nella ripresa la rimonta dei capitolini, accorcia Patric con la deviazione di Alex Sandro. Applausi anche per Dybala al cambio, Milinkovic-Savic al 96' vale l'aritmetica Europa League.