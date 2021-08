La Juventus affondata dall’Empoli, la Fiorentina supera il Torino

Fragile Juve alla prima senza Ronaldo, ma grande Empoli allo Stadium

Nelle partite della sera della seconda giornata di Serie A successo a sorpresa dell'Empoli sulla Juventus, alla prima senza Ronaldo. La delusione bianconera e l'estasi della squadra toscano per questi tre punti. Ha deciso nel primo tempo Mancuso. Nell'altra sfida in programma la Fiorentina ha avuto la meglio sul Torino vincendo 2-1. All'Allianz Stadium, ospiti in vantaggio con un tiro vincente del loro numero 7. Allegri cambia assetto in corso lasciando Dybala come unica punta con McKennie alle sue spalle e Chiesa spostato sulla destra in un 4-4-1-1. Da segnalare i due interventi provvidenziali di Vicario su Chiesa in avvio di gara. Nella ripresa l'Empoli ha preso ritmo e fiducia spegnendo le iniziative bianconere. Tanta foga, confusione ed errori per la squadra di Allegri ma l'Empoli attraverso il gioco ha avuto la meglio.