La Juventus apre Pop-Up Store a Hong Kong

Novità in casa bianconera

La Juventus fa un altro passo avanti verso il futuro e soprattutto verso i propri tifosi in Asia, precisamente a Hong Kong. La società bianconera ha lanciato il suo primo Juventus Official Pop-Up Store. Con la più grande mostra di trofei d’oltremare nella storia dei bianconeri, il pop-up store ha aperto il 6 settembre a Times Square, il più prestigioso edificio simbolo della città e uno dei 10 luoghi turistici più popolari.

Il pop-up store offre anche l’opportunità ai tifosi di provare le ultime novità della moda Juventus, di posare per una foto davanti all’Allianz Stadium e di ammirare una collezione di maglie classiche del club. Inoltre, i tifosi della Juventus possono anche acquistare merchandising bianconero. Un’opportunità unica creata appunto per i tifosi della Juventus nella regione Asia-Pacifico come parte dell’impegno costante della Juventus sia per avvicinarsi alla propria fanbase globale che per aumentare ulteriormente la propria posizione in quella regione.