La Juventus balbetta, ma Del Piero difende Sarri: “Serve equilibrio”

La Juventus è a un passo dalla conquista del suo nono scudetto consecutivo. I bianconeri hanno una sfida importantissima contro la Lazio che potrebbe consentire loro di volare a +8 sull’Inter, con ancora tre turni da giocare. Un vantaggio enorme, quasi impossibile da recuperare nelle partite rimanenti.

PAZIENZA

Tuttavia tra i tifosi serpeggia un certo malumore per le prestazioni poco esaltanti della squadra. Il gioco latita a tratti e la sensazione di invincibilità offerta dalla Vecchia Signora negli ultimi anni sembra un ricordo annacquato. Nel mirino delle critiche ci finisce Maurizio Sarri, ma in suo soccorso arriva una bandiera storica: Alessandro Del Piero. L’ex capitano spiega il suo punto di vista a Sky Sport: “ll bilanciamento tra le parti è sempre fondamentale. Ci si deve un po’ conoscere. E’ il primo anno di Sarri, è il primo anno di De Ligt. Non ci sono uomini con grande aggressività a centrocampo, ma il gioco della Juve non è quello. Spesso e volentieri la Juve gioca sotto ritmo, con poca intensità. Ci sono tanti punti che hanno bisogno di un bilanciamento. Con Allegri in attacco c’erano dei giocatori come Mandzukic, Tevez e Morata, che correvano di più. Facevano meno gioco di qualità, ma più copertura. Mandzukic forniva poi un temperamento importante”.