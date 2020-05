La Juventus chiede Ansu Fati, la risposta del Barcellona

Ansu Fati è l’ennesimo prodotto della Cantera del Barcellona. Il giocatore spagnolo è un classe 2002, ma i suoi colpi hanno impressionato il pubblico e l’ambiente blaugrana. Inoltre lo scorso 10 dicembre Ansu Fati è andato in gol contro l’Inter diventando così il giocatore più giovane della storia a segnare in Champions League. In campionato Ansu Fati ha giocato 16 partite mettendo a segno 4 gol.

L’interessamento di Fabio Paratici è stato però respinto categoricamente dalla dirigenza blaugrana. Secondo quanto riportato dal MundoDeportivo gli uomini mercato del Barcellona avrebbero risposto in maniera telegrafica: “Impossibile“. Ansu Fati rimarrà dunque al Camp Nou, anche se non è escluso che il Barça possa cederlo in prestito per permettergli di crescere e giocare. Per ora, non a Torino.